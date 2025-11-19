Relation avec Sonko- Cas Mimi et Abdourahmane Diouf : Diomaye assume ses choix devant les responsables de Pastef

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier, mardi, une délégation du bureau politique de Pastef, le parti au pouvoir. Cette audience revêt une importance capitale, survenant dans un contexte de tensions rapportées entre le chef de l'État et son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Devant les cadres du parti, le Président Diomaye a fermement réaffirmé son appartenance et sa loyauté à Pastef. Il a notamment déclaré : « Je ne ferai jamais de mal à Ousmane Sonko, et je sais qu’il ne me fera jamais de mal. Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye ». Et d'ajouter : « Je reste dans le parti ».



Concernant la restructuration de la coalition « Diomaye Président », le chef de l'État a reconnu être à l'origine de la nomination d'Aminata Touré, dite « Mimi », en remplacement d'Aida Mbodj. Il a justifié ce choix par l'engagement et le dévouement dont Mimi a fait preuve à leur côté.



Abordant le rapport de l'IGE qui mettrait en cause cette dernière, le président Faye a laissé entendre qu'il aurait été « commandité » par l'ancien Président Macky Sall, se contentant de conclure : « Mais on verra ».



Le Président a assuré que le contact n'avait jamais été rompu avec Ousmane Sonko et a annoncé qu'ils communiqueraient davantage à l'avenir. Au sujet d'Abdourahmame Diouf, il a précisé que des vérifications étaient en cours, rapporte Libération.



Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2029, dans un contexte où Pastef a choisi Sonko comme candidat, Bassirou Diomaye Faye a fait preuve de philosophie, déclarant : « Je ne sais pas si je serais encore vivant en 2029 ».