Relations tendues entre presse et pouvoir :"je n'aime pas ce qui est répressif envers les médias" (Ibrahima Sané)

Ibrahima Sané, ancien directeur de Radio Sénégal et ex-député, a partagé son analyse des tensions actuelles entre le pouvoir en place et les médias dans un entretien exclusif accordé à PressAfrik. Il a également exprimé ses préoccupations concernant la régulation des médias et le climat qui entoure le journalisme au Sénégal. (Vidéo)

Babou Diallo

