Remaniement ministériel : Jean Baptiste Tine se dit « ému de gratitude » envers le Président Diomaye et son Pm

Le régime de Bassirou Diomaye Faye a rendu public samedi, dans la soirée, son nouveau gouvernement composé de 25 ministres et de 06 secrétaires d'Etat. Remercié, Jean Baptiste Tine, désormais ex ministre de l'Intérieur, a réagi sur sa page Facebook.



« Au terme de ma mission à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je suis profondément ému de gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'envers le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée », a-t-il écrit.



Il a poursuivi : « Servir l'État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m'ont profondément marqué ».



L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale a également exprimé sa « sincère reconnaissance à la DGPN, à la GN, à la BNSP, à l'administration territoriale, ainsi qu’à l'ensemble des collaborateurs du ministère pour leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir ».



Il n’a pas manqué de féliciter « chaleureusement » le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, à qui il a adressé ses « vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour notre pays ». « Je lui réitère mon soutien indéfectible dans la continuité du service de la République », a assuré l’ancien ambassadeur du Sénégal en Russie. Il s’est dit par ailleurs « convaincu que l’avenir est prometteur et que nous continuerons à œuvrer ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère ».