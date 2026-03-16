Incarcération en Espagne : le parcours tourmenté d’un sénégalais de 40 ans sous le coup d'une expulsion

Surnommé par la presse espagnole « l’onaniste de Gijón », Lassana D. a été placé en détention suite à une série d’agressions et de comportements obscènes sur la voie publique. Selon des informations rapportées par El Comercio, la police locale avait interpellé l’homme à trois reprises aux abords de la plage de San Lorenzo, où il importunait les passants en se masturbant. Outre ces agissements, il est également mis en cause dans une tentative d’agression chez une habitante et une tentative de vol visant un vendeur de la loterie.



Transféré à la prison de Villabona, le détenu n'a cessé de perturber le quotidien de l'établissement. Des sources internes, citées par le journal EL ESPAÑOL, décrivent un individu incapable de s'adapter aux règles carcérales : fouilles systématiques des sacs des codétenus, vol de nourriture dans les espaces communs, et provocations envers le personnel.



Le comportement de Lassana D. a atteint un point de rupture dimanche dernier. Après avoir refusé de restituer son plateau-repas, il a brisé une vitre de sa cellule pour s'emparer d'un éclat de verre. Armé de cet objet tranchant, il s'est retranché en menaçant les fonctionnaires et les autres détenus. L'incident a nécessité l'intervention des services d'urgence et a conduit à son placement en isolement.



La gestion de cet individu pose une question juridique et logistique épineuse qui laisse perplexes les agents pénitentiaires. Alors qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, sa présence persistante sur le territoire espagnol interroge. Pour beaucoup, la réponse carcérale paraît inadaptée face à son profil. « Il devrait être interné dans un hôpital psychiatrique, mais dans son propre pays. Je ne comprends pas ce qu'il fait ici avec les ordres d'expulsion actuels ; sont-ils sans effet ? » s'interrogent des sources au sein de l'établissement pénitentiaires.

