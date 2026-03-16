Dakar: l’Imam Cheikh Ahmed Dramé condamné à 06 mois de prison avec sursis, avec une amende de 500.000 FCFA

L’iman Cheikh Ahmed Dramé a été condamné, lundi 16 mars 2026, à six (6) mois de prison avec sursis, avec une amende de 500.000 FCFA, selon les informations de notre consœur Fatou Feuz Dione.



A l’origine de cette affaire, l’imam Dramé a été placé en garde à vue, le 11 mars 2026, dans les locaux de la Section de Recherches de Colobane pour appel à l’insurrection. Dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, il avait appelé à constituer un bouclier pour protéger le président de Pastef, Ousmane Sonko, dans un contexte de crise ouverte et de «cohabitation douce» à la tête de l’exécutif sénégalais.



A ce stade, les avocats ne l’iman n’ont pas encore annoncé leur intention de faire appel du jugement rendu.