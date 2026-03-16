Tambacounda : au moins 4 morts et plus de 40 blessés dans une violente collision entre un bus et un minicar

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin aux environs de 8h au niveau du virage de Nétéboulou, situé à environ cinq kilomètres de la ville de Tambacounda, sur l’axe routier très fréquenté reliant Dakar à l’intérieur du pays.



La collision a été particulièrement dévastatrice. L’impact a littéralement désintégré les deux véhicules. Le bilan provisoire fait état de quatre morts et de plus de quarante blessés, selon des témoins et les informations de notre confrère Cheikh Dieng. Les blessés ont été évacués en urgence vers les structures sanitaires de Tambacounda pour y recevoir les soins nécessaires.



Selon des témoins présents sur les lieux, un véhicule de transport en commun de type minicar, communément appelé « Cheikhou Chérifou », en provenance de Dakar et en partance pour la Guinée Conakry, est entré en collision frontale avec un bus qui roulait dans le sens inverse, en provenance de Gouloumbou et à destination de Dakar.



D’après les premières informations recueillies, l’accident serait survenu lorsque le minicar a tenté un dépassement dangereux au niveau du virage de Nétéboulou. Le véhicule se serait alors retrouvé face au bus arrivant en sens inverse, provoquant un choc d’une extrême violence.



Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident et situer les responsabilités.



Les populations locales, encore sous le choc, appellent les autorités à renforcer les mesures de prévention et de contrôle sur les axes routiers afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.