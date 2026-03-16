Direct - Récemment sorti de prison : Cheikh Oumar Diagne fait face à la presse, les révélations ...

Ancien ministre conseiller de Diomaye Faye et secrétaire général du parti Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD), Cheikh Oumar Diagne a été reconnu coupable, mercredi 11 mars, de diffusion de fausses nouvelles et condamné à une amende ferme de 500 000 francs CFA. Alors que le tribunal l’a dispensé d’une peine de prison, il organise ce lundi 16 mars une conférence de presse. PressAfrik TV vous invite à suivre l’événement.

Charles KOSSONOU

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