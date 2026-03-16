Tivaouane: des responsables syndicaux des ICS inquiets du gel des comptes, la direction anticipe le paiement des salaires

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Implantées dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane), les travailleurs des Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont exprimé, le 14 mars 2026, leur inquiétude après l’annonce du gel des comptes de la société par le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de sa récente intervention publique.Selon Mohamed Dieye, l’un des responsables du collège des délégués du personnel, la direction des ICS, préoccupée par l’impact de cette décision sur ses salariés, a décidé d’anticiper, à partir du 16 mars 2026, le paiement des salaires du mois en cours.Dans un message adressé à ses collègues, M. Dièye a également invité les délégués du personnel à sensibiliser les travailleurs sur la nécessité d’une gestion prudente de leurs émoluments une fois le paiement effectué, évoquant des risques de difficultés financières majeures le mois prochain.D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Mamadou Sow, représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a indiqué que l’ensemble du personnel se dit actuellement « désemparé », face à cette situation, en l’absence d’informations officielles provenant aussi bien de la direction de l’entreprise que des autorités étatiques sur les motifs exacts du blocage.Selon lui, les représentants des travailleurs sollicitent la tenue d’une audience avec le Premier ministre, ainsi que le ministre en charge du Travail afin d’obtenir des clarifications sur cette affaire.Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait indiqué, le 12 mars 2026, lors d’une conférence de presse, avoir obtenu la révision de plusieurs contrats avec des entreprises étrangères, pour la plupart. Ces contrats couvrent, notamment, les secteurs des phosphates, du ciment, deattapulgite, du dessalement de l’eau de mer, de l’électricité, des infrastructures et de l’immobilier.