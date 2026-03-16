Affaire ASER : Thierno Alassane Sall réclame encore des explications et plus de transparence

Le président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a encore interpelé les autorités sénégalaises sur le dossier ASER, connu comme un présumé scandale financier de 37 milliards FCFA relatif à des soupçons d'irrégularité sur un marché d'électrification rurale. Il appelle le gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire qu’il estime insuffisamment évoquée dans les communications officielles.



Lors d’une prise de parole, l’ancien ministre a critiqué le manque d’avancées concrètes dans ce projet, malgré les annonces faites. Selon lui, les explications fournies jusque-là ne répondent pas aux interrogations légitimes de l’opinion publique.



«Dans la conférence de presse (gouvernementale), Ousmane Sonko a semblé dire que l’ASER a renégocié pour avoir dans les projets 500 villages de plus. Mais qu’ils aient 1000 villages de plus, 2000 villages de plus, peu importe, il faut que le travail démarre », a-t-il déclaré.



Pour illustrer sa critique, Thierno Alassane Sall a utilisé une métaphore. Il compare la situation à celle d’un entrepreneur chargé de construire un immeuble de 20 étages, payé à l’avance, mais qui, près de deux ans plus tard, n’aurait toujours rien réalisé.



« C’est comme si l’entrepreneur qui devait vous faire un bâtiment de 20 étages, vous lui avez remis votre argent. Dix-neuf mois après, vous n’avez rien trouvé qu’un terrain nu. Vous l’avez au téléphone parce que l’entrepreneur n’est pas ici. Vous n’arrivez même pas à le voir, il est ailleurs. Et vous lui dites, ne vous en faites pas, vous serez contents quand j’aurai terminé. On avait négocié 20 étages, mais je vais vous faire 22 étages, avec une piscine au toit. Mais qu’il commence d’abord, qu’il creuse, qu’il amène les matériaux… L’argent a disparu », a-t-il affirmé.



Dans la suite de son intervention, le leader politique a directement interpellé le Premier ministre et le gouvernement sur la gestion de ce dossier. Il s’interroge notamment sur l’absence, selon lui, d’explications claires concernant les fonds engagés. « Pourquoi le Premier ministre ne dit pas que l’argent a disparu ? Pourquoi ne dit-il pas quelles sont les mesures qu’ils ont entreprises ? », a-t-il lancé.



Le député Thierno Alassane Sall affirme que la disparition des fonds serait déjà documentée par plusieurs éléments, évoquant notamment une mention de la banque espagnole Banco Santander ainsi qu’une ordonnance de la Cour suprême du Sénégal.



Le président de la République des Valeurs estime que l’État devrait prendre des mesures plus fermes, notamment en mettant l’entreprise concernée en demeure de s’expliquer sur la destination des fonds et, le cas échéant, en engageant des procédures judiciaires.



Enfin, Thierno Alassane Sall prévient que si aucune réponse claire n’est apportée au Sénégal, son parti n’exclut pas d’internationaliser le dossier. « Si jamais nous avons l’impression que les portes se ferment devant nous au Sénégal, nous allons porter l’affaire en Espagne », a-t-il conclu.

