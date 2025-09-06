Remaniement ministériel : Me Bamba Cissé, Déthié Fall, Amadou Ba, Marie Rose … les nouveaux visages du gouvernement

Me Bamba Cissé, connu pour avoir été l’un des avocats d’Ousmane Sonko, hérite du ministère de l’Intérieur. Membre du pool d’avocats qui a défendu le leader de Pastef dans plusieurs dossiers judiciaires, il se distingue par son expertise juridique et sa proximité avec le Premier ministre, qu’il a épaulé notamment dans l’affaire Adji Sarr.

Cheikh Niang, diplomate chevronné, prend la tête du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Déthié Fall, fidèle collaborateur du Premier ministre, voit son engagement récompensé avec sa nomination à la tête du ministère des Infrastructures.

Amadou Ba, jusque-là député de Pastef, prend en charge le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

Enfin, Marie Rose Khady Fatou Faye, directrice générale de l’ADEPME, est promue secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce samedi au Sénégal, cinq nouvelles figures font leur entrée au gouvernement.