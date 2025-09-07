Remaniement ministériel : "le Premier ministre a désormais toutes les cartes en main", selon le Pr Serigne Ousmane Beye

Le remaniement ministériel effectué samedi continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et académique. Invité de l’émission le Grand Jury sur la RFM ce dimanche 7 août, le Pr Serigne Ousmane Beye, enseignant-chercheur en économie à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), a livré son analyse de la nouvelle configuration gouvernementale.



"Maintenant, le Premier ministre a tous les moyens pour mettre en pratique son plan de redressement", a déclaré l’universitaire, estimant que l’heure est venue de passer de la communication à l’action. "Il doit se mettre au travail et ne plus vraiment être dans la communication institutionnelle et politique", a-t-il insisté.



Membre du Parti socialiste (PS), dont il est le secrétaire national chargé de la formation et de la prospective, le Pr Beye a également appelé à juger le chef du gouvernement sur ses résultats. "Ousmane Sonko a toutes les cartes en main. Il n’a qu’à dérouler son plan. À l’arrivée, les gens vont constater et juger", a-t-il affirmé.



Et de conclure avec une mise en garde : "les dés sont pipés, il n’a qu’à se mettre au travail".



Ce remaniement, le premier depuis la nomination d’Ousmane Sonko à la Primature, est perçu par certains observateurs comme un tournant décisif pour la mise en œuvre de son programme de redressement économique et social.



