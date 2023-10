Remaniement ministériel : les nouveaux visages du gouvernement

Ils sont au nombre de neuf (9) à rejoindre le nouveau gouvernement dévoilé ce mercredi par le Secrétaire général de la Présidence. Le président du groupe parlementaire, Elhadj Omar Youm, pressenti depuis un bon moment a fini par être nommé ministre des Forces armées en remplacement de Sidiki Kaba qui va désormais s'occuper du ministère de l'Intérieur.



Lat Diop, ancien directeur de Lonase à qui, une mission d'audit est lancée par son successeur Doura Baldé, est nommé ministre des Sports.



Thérèse Faye Diouf, qui a longtemps cheminé avec le Président Macky Sall a fini par récolter les fruits de sa loyauté. Elle est nommée ministre du Développement communautaire de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale. A dire cela ne durera pas....dans mois ça sera terminer avce un nouveau gouvernement attendue en 2024.



Modou Diagne Fada, qui était le boss de SONACOSS est nommé ministre des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement du territoire



Antoine Mbengue Ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires



Daouda Dia Ministre de l’élevage et des productions animales



Mamadou Saliou Sow ministre auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile



Elhadj Momar Samb, ministre auprès du Ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des Droits humains



- Mouhamadou Makhtar Cissé, inspecteur général d’Etat est nommé Directeur de cabinet du président de la République