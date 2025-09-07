Remaniement ministériel : « une opération cosmétique sans impact réel sur la vie des populations », selon le parti socialiste

Le Parti socialiste ne voit dans le remaniement gouvernemental intervenu hier samedi ni une véritable solution, ni un changement de fond, mais « un simple jeu de chaises musicales, une opération cosmétique sans impact réel sur la vie des populations ». Dans un communiqué daté du 7 septembre, la secrétaire générale par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades, estiment que le régime en place est « incapable de répondre aux attentes des Sénégalais, incapable de relever les défis économiques, sociaux et institutionnels qui pèsent sur le pays ».



De ce fait, le parti socialiste réaffirme « son rôle de vigie républicaine, travaillant avec détermination pour offrir une alternative crédible, solide et inclusive, capable de rétablir l’espoir, la justice et la dignité pour tous les Sénégalais ». Enfin, les socialistes avertissent qu’ils ne « laisseront jamais la République être sacrifiée, ni la nation divisée sur l’autel de l’improvisation et de l’incompétence".