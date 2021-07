Remise du drapeau national : Matar Bâ invite les athlètes à honorer les couleurs du Sénégal

Les Jeux olympiques 2020 reportés en 2021 pour cause de pandémie du coronavirus doivent être un moment d’introspection afin de faire émerger ’’une conscience citoyenne et des valeurs de solidarité à travers le monde en cette période de questionnements’’, a déclaré lundi le ministre des Sports.



Avec Tokyo 2020, a-t-il dit, « le temps est donc venu de bien agir, de mieux agir. Pour construire, dans les jeunesses de tous les continents, les valeurs de solidarité, d’entraide, de tolérance, d’ouverture, de conscience citoyenne ».



« Les Jeux olympiques de 2021 ou encore Tokyo2020 se tiennent à une période phare de l’histoire de l’humanité, une période de questionnements difficiles et de remise en cause de nos convictions les plus fortes et les plus ancrées, une période de perte de repères, d’opacité, d’incertitudes », a poursuivi Matar Bâ lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau aux athlètes devant représenter le Sénégal au Japon.



Selon Matar Bâ, « ces valeurs qui intègrent l’excellence et le respect, doivent dessiner les contours du nouveau monde qui se met progressivement en place. Elles doivent irriguer les esprits, déterminer les attitudes et façonner les comportements ».



Dans ces conditions, il n’est pas donné à tout un chacun de savourer l’immense fierté de revêtir le maillot national, à fortiori, de participer aux Jeux Olympiques, a-t-il relevé.



« Il faut être parmi les meilleurs pour avoir le privilège de défendre les couleurs nationales à l’occasion de cet évènement sportif majeur, cela comporte, bien évidemment, des exigences et des devoirs face à des adversaires aussi bien préparés et aussi bien déterminés », a-t-il ajouté.



L’essentiel, selon lui, « comme dit l’adage, c’est de participer, de représenter dignement sa Nation, de tout mettre en œuvre pour honorer le drapeau national » sans oublier « d’essayer d’aller toujours plus vite, plus haut et plus fort, pour reprendre la devise des Jeux ».



« L’extase serait l’obtention de cette médaille olympique pour laquelle nous fournissons des efforts immenses depuis le sacre d’Amadou Dia Ba » en 1988 à Séoul (Corée du sud), a-t-il souligné, appelant les athlètes à s’inspirer de la médaille d’argent remportée par l’athlète à la retraite.



A côté de cette source de motivation, les représentants pourraient aller la chercher en ’’présence’’ du président Macky Sall qui sera présent à Tokyo aux côtés du président du Comité International Olympique, Thomas Bach, « pour un message à la communauté sportive internationale et pour la présentation de la flamme olympique ».



« Sur le chemin de Tokyo, à l’aller comme au retour, considérez que toute la Nation sera à vos côtés pour vous encourager, vous accompagner et vous soutenir et c’est pourquoi, quel que soit l’éclat de la victoire ou le revers de la défaite, restez humbles, dignes, respectueux de l’adversaire et fair-play », a lancé Matar Bâ aux athlètes.