Remodelage nez, augmentation fesses: découvrez les prix à tomber des nues des prestations de Alexie Mona Kanté

La ressortissante ivoirienne Alexie Mona Kanté a été interrogé le mardi 31 aout sous le régime de la garde à vue par les enquêteurs de la Sureté urbaine (Su) pour exercice illégal de la médecine informe « libération ». Mais, affirme-t-elle, « C’est une fois au commissariat que j’ai su que mes activités étaient interdites car ce n’est pas le cas en Coté d’Ivoire ». Il faut rappeler que Alexie Mona Kanté pratiquait illégalement la médecine et employait son mari comme comptable de son business illégal.



Détentrice d’un salon de beauté dénommé « Amsa Beauty » en Cote d’ivoire et d’une clinique aux Almadies, la mise en cause n’a jamais fait des études de médecine ou même une pratique similaire, a révélé l’enquête. Malgré cela, elle pratiquait la médecine en faisant la rhinoplastie au fil, c’est-à-dire le « remodelage du nez » avec l’acide d’hyaluronique.



Des tarifs exorbitants

Lors de son interrogatoire, elle a avoué que c’est le même acide qu’elle utilisait pour « l’augmentation et le remodelage des lèvres », « l’augmentation des seins », « l’augmentation des fessiers ». En plus de cela, elle proposait également des « injections amincissantes » à base de café en brûlant la graisse du ventre et du dos. Les prix de ses prestations ne sont pas donnés. La rhinoplastie est facturée à 420 000 FCFA, l’augmentation et le remodelage des lèvres entre 40 000 et 70.000 FCFA.

Le lifting au fil (pour enlever les rides di visage) entre 100 000 et 150.000FCFA, l’augmentation du fessier 50 000 FCFA par injection au minimum pour chaque cliente, les injections amincissantes à base de café 25 000FCFA par « dose » avec un minimum de deux doses. « Beaucoup de Sénégalaises m’ont contactée sur les réseaux sociaux c’est pourquoi je suis venue ici », a-t-elle déclaré.



Installée dans une suite au Radisson Blu avec son époux, elle loue en même temps un appartement meublé à raison de 100.000F CFA par jour qui lui servait de clinique. Lors de son dernier séjour dans la capitale sénégalaise, elle logeait dans une suite au Pullman. Elle était venue pour faire la rhinoplastie à une dakaroise bien connue et une augmentation du fessier pour deux célébrités du monde de la nuit.