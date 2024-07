Remous au sein du Parlement de la CEDEAO : des parlementaires dénoncent la violation de plusieurs règles et pratiques

Les propos tenus par le député sénégalais Guy Marius Sagna sur le fonctionnement du Parlement de la CEDEAO, l’appauvrissement de l’Afrique par les chefs d’Etat entre autres critiques, commencent à avoir de l’effet, même si beaucoup le traitent d’arrogant.



Des parlementaires de la CEDEAO sont montés au créneau pour incriminer l’élection des Vice-présidents. Selon une note adressée à la présidente du Parlement, plusieurs règles ont été violées notamment, « une violation manifeste des règles, des critères et de la pratique parlementaire établie depuis la première législature du Parlement de la CEDEAO, ce qui a conduit à une exclusion injuste des lusophones du bureau de la sixième législature du Parlement de la CEDEAO ».



Au-delà, il y a « l’élection d’un Président Pro-Tempore, le 4 avril 2024 pour diriger le processus d’élection des Vice-présidents du Parlement de la CEDEAO au titre de la sixième législature et l’élection du Président par intérim a constitué une violation manifeste et flagrante de l’Acte Additionnel et du Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO en vigueur le 4 avril 2024 ».



Allant plus loin, les parlementaires ajoutent une autre violation. « le Président pro-Tempore, illégalement désigné par le Parlement de la CEDEAO, a permis et facilité la violation des règles et pratiques en vigueur au sein du Parlement communautaire depuis la première législature, à savoir l’équilibre linguistique dans la composition du bureau du Parlement de la CEDEAO ».



Ceci pour dire que lorsqu’un pays francophone préside le Parlement de la CEDEAO, le Nigeria occupe le poste de premier Vice-président. Ainsi, un pays francophone occupe le poste de deuxième Vice-président, un pays lusophone occupe le poste de troisième Vice-président et un pays anglophone occupe le poste de quatrième Vice-président.



Lorsque le Nigeria préside le Parlement de la CEDEAO, un pays lusophone occupe le poste de premier Vice-président, un pays francophone occupe le poste de deuxième Vice-président, un pays anglophone occupe le poste de troisième Vice-président et un pays francophone occupe le poste de quatrième Vice-président.



Lorsqu’un pays anglophone autre que le Nigeria préside le Parlement de la CEDEAO, le Nigeria occupe le poste de premier Vice-président. Un pays francophone occupe le poste de deuxième Vice-président, un pays lusophone le poste de troisième Vice-président et un pays francophone le poste de quatrième Vice-président.