Rémunération des créateurs de contenus TikTok et Facebook au Sénégal : une nouvelle loi en préparation

Une réforme importante est en préparation pour réguler la publicité numérique au Sénégal. Le ministre de la Communication et du Numérique, Alioune SALL, a annoncé ce vendredi 3 janvier qu'une nouvelle loi visant à moderniser la législation actuelle, jugée dépassée par les évolutions technologiques, sera bientôt présentée à l’Assemblée nationale. Cette loi inclura notamment un volet important : la rémunération des créateurs de contenus sur des plateformes populaires telles que TikTok et Facebook.



L'objectif principal de cette réforme, de l'avis du ministre Aliou Sall, est de répondre aux défis posés par la montée en puissance des réseaux sociaux et de la publicité numérique. Avec l'explosion de l’utilisation de plateformes comme TikTok et Facebook, de plus en plus de Sénégalais s’impliquent dans la création de contenus qui génèrent des revenus substantiels, notamment par la publicité. Cependant, la législation actuelle ne prend pas en compte l’essor de ces nouvelles pratiques numériques et les revenus qu’elles génèrent.



La loi à venir vise donc à moderniser le cadre juridique afin de l’adapter à cette réalité en pleine expansion. Elle pourrait apporter des réponses à des questions importantes concernant les droits des créateurs de contenus et la gestion de la publicité en ligne.