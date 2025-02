Rencontre avec les Syndicats : « J’espère que le sens de la responsabilité sera au rendez-vous chez le gouvernement» ,Zahra Iyane Thiam

#dialoguesocial J'espère que le sens de la responsabilité sera au rendez-vous chez le #gouvernement, lors des différentes rencontres avec les syndicats, afin de trouver les consensus minimaux nécessaires à une stabilité sociale et d'éviter la reprise des cycles de grève, ce qui… pic.twitter.com/cphgkuDj5p

La rencontre Gouvernement -Syndicats prévue pour le jeudi 27 février suscite débat chez la classe politique. À l’image de Thierno Alassane Sall qui a estimé face à la presse lundi 24 février que le gouvernement a initié cette rencontre parce que qu’il était dos au mur et qu’il n’avait pas le choix. Zara Iyan Thiam, ancien ministre de la Microfinance et de l’économie social et solidaire, a déclaré dans un post sur X, ce mardi 25 février, que le gouvernement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a atteint ses limites.« J’espère que le sens de la responsabilité sera au rendez-vous chez le gouvernement, lors des différentes rencontres avec les syndicats, afin de trouver les consensus minimaux nécessaires à une stabilité sociale et d’éviter la reprise des cycles de grève, ce qui aggraverait sans nul doute l’incapacité du Gouvernement. Force est de constater que le Gouvernement Diomaye un Sénégal a atteint ses limites », a-t-elle publié.