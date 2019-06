Rencontre des cadres de BBY pour parler du PETRO-GAZ: les journalistes indésirables

Les journalistes qui se sont rendus, ce dimanche 9 juin à la rencontre de Benno Bokk Yakaar (BBY), n’étaient pas les bienvenus. Ils ont été renvoyés par ces responsables, selon qui, « la rencontre n’était pas ouverte à la presse ».



En effet, BBY aurait convié cette rencontre au quartier général (QG) de l’Alliance pour la République (Apr) pour faire parler ses experts sur l’affaire « Petro-Gaz » qui défraie la chronique sur les médias, ces derniers jours.



Selon l’information reçue par la presse, « la conférence devait être animée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Makhtar Cissé, l’ancien ministre Abdoulatif Coulibaly, l’avocat de l’Etat Me Ousmane Seye, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouye Ndiaye, et Mamadou Fall Kane du Cos Petrogaz ».