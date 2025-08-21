Rencontre gouvernement-secteur privé : le Pm Ousmane Sonko appelle à un sursaut patriotique

Après le constat alarmant de la situation financière du pays, le gouvernement d Sénégal a décidé de réunir toutes les forces vives de la nation pour initier un redressement économique et social. C’est dans ce cadre que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rencontré hier, mercredi 20 août 2025, à la Primature, les représentants du secteur privé national.



La rencontre avait pour objectif de présenter le plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom», dévoilé à la Nation et aux partenaires le 1er août dernier, et de solliciter la contribution active du secteur privé dans la mise en œuvre de ce plan, rapporte le journal L’observateur.



Conscient du rôle central du secteur privé dans la croissance économique, Ousmane Sonko a lancé un appel à un sursaut patriotique. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer la participation des entreprises privées dans l’exécution des projets et programmes de l’État. Le Premier ministre a également rappelé les étapes déjà franchies depuis l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, notamment l’audit des finances publiques, l’élaboration de la « Vision Sénégal 2050 » et la présentation du Plan de redressement. « Je lance un appel à une mobilisation patriotique du secteur privé afin de redresser le pays et l’inscrire durablement sur la voie du développement », a-t-il souligné devant une salle comble.



Les organisations patronales présentes à la rencontre ont salué l’initiative du gouvernement et exprimé leur volonté de participer activement à la mise en œuvre du plan et à l’Agenda national de transformation. Pour formaliser cet engagement, une quinzaine d’organisations représentatives du secteur privé (Cis, Cnp, Cnes, Mdes, Cdes, Ges, Unacois Jappo, Unacois Yessal, Cne, Ufce, Cciad, Unccias, Unem, Avis et Cncr) ont signé un manifeste intitulé « Unir nos forces pour servir la nation ».



Selon L’Observateur dans sa parution de ce jeudi, les organisations signataires affirment leur conscience du rôle stratégique du secteur privé dans la transformation économique, la création d’emplois, l’innovation, la souveraineté nationale et la compétitivité internationale. Elles rappellent les défis liés à la dispersion et à la dilution de la voix commune du secteur privé et déclarent leur engagement à bâtir un secteur privé fort, capable de soutenir le développement durable du Sénégal. Elles s’engagent également à répondre à l’appel des autorités pour un dialogue public-privé efficace, structuré et ambitieux



Pour renforcer l’efficacité de cette concertation, les signataires ont décidé de créer une structure unique et inclusive, le haut conseil du secteur privé du Sénégal (Hcsp-Sn). Cette nouvelle entité devient le cadre officiel de concertation, d’action et de dialogue avec l’État et les partenaires du secteur privé national, souligne la même source.