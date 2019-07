Rencontre sur les élections locales: outrée, le Pr Amsatou Sow Sididé déplore le manque d'organisation et de méthode

La présidente du parti "Car Leneen", Amsatou Sow Sidibé s'est dite outrée, avant de déplorer le manque de méthode dans l'organisation des travaux, lors d'une rencontre convoquée ce lundi par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour discuter de la tenue des élections locales initialement prévues le 1er décembre 2019.



"Je suis outrée par le manque d'organisation et de méthode et j'ai du mal à comprendre le non respect des engagements. Il a été dit, pour la stabilisation des choses, le dialogue politique devait être organisé ", a d'emblée rappelé l'ancienne ministre



"Les responsables de l'organisation de ce dialogue sont là et un bon jour, les partis politiques sans organisations se retrouvent pour parler de questions essentielles parmi lesquelles la caution. Or, nous sommes à cinq mois de la date suggérée (1er décembre) et les de la CEDEAO disent qu'on ne peut pas réformer à moins de six mois du scrutin", a-t-elle rappelé.



L'autre préoccupation de Amsatou Sow Sidibé est de savoir d'où va l'argent de la caution. Si la caution est fixée à 100.000 FCFA, pour l'ensemble des 557 communes du Sénégal, la somme totale fera plus de 555 millions, beaucoup plus que la présidentielle. C'est pourquoi elle insiste pour savoir d'où va cet argent.