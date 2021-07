Invité à intervenir par visioconférence, sur la crise sanitaire mondiale, dans les Rencontres Économiques d’Aix-En-Province, le Président sénégalais a dénoncé la politique de vaccination des pays développés. En particulier, les Etats-Unis. « Dans un zoo, aux États-Unis, on est en train de vacciner des animaux contre la Covid-19, pendant que l’humanité, pour l’essentiel des pays en développement, on est à moins de 1% de taux de vaccination », s’est indigné Macky Sall.



Selon le chef de l’Etat sénégalais, "cette pandémie a d’abord montré que nous avions tous les mêmes vulnérabilités, pays développés comme pays non développés. Nous n’étions pas du tout préparés à faire face à une ampleur telle que celle que nous avons connue tant au plan médical, sanitaire tant au plan des impacts économiques. Et nous n’en avons pas encore terminé aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Les conséquences les plus dramatiques vont encore se faire ressentir ».



L’Afrique doit avoir un siège permanent au Conseil de sécurité

Le Président sénégalais a également, lors de son intervention à distance, appelé les pays occidentaux à changer de paradigme de partenariat avec l’Afrique. « Qu’on arrête de considérer l’Afrique toujours comme un bébé. Il faut que nous continuions à travailler avec tous les partenaires dans un esprit gagnant-gagnant, dans le cadre d’un respect mutuel », a-t-il indiqué.



Pour ce qui s’agit du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui qui présidera aux destinées de l’Union Africaine en 2022, plaide pour un siège permanent du continent au concert des nations. Selon Macky Sall, l’Afrique ne peut compter 54 pays à l’ONU et ne pas avoir un siège permanent au Conseil de sécurité.