René Massiga Diouf analyse la démission du Professeur Abdoulaye Bathily : "la mission diplomatique, c'est dès fois très confuse"

Invité de l’émission de PressAfrikTVHD ce lundi, René Massiga Diouf, journaliste et enseignant-chercheur en sciences politiques, s'est exprimé sur la récente démission du Professeur Abdoulaye Bathily de sa mission diplomatique en Libye. M. Diouf a souligné la complexité de la situation libyenne, déclarant que « la mission diplomatique, c'est dès fois très confuse ».



Il note qu'il faut analyser la « position des acteurs, le contexte de la crise et les différents intérêts et revendications des parties au conflit ».



Dans ce genre de crise, le journaliste et Enseignant chercheur pense « qu'on réunit des acteurs autour d'une table, mais on ne sait jamais l'intention des parties au conflit ».



Selon lui, il y a toujours des actes qui ne sont pas au-devant de la scène, et pourtant qui tirent les ficelles. Pour lui, ces « acteurs sont beaucoup plus influents que ceux qui s'affichent ». En plus, dit-il, « il n'est pas possible de qualifier cette démission d'échec, car il t'a beaucoup d'aspects à prendre en compte dans la résolution des crises. »



Dans la nouvelle mission confiée au Professeur Bathily, le journaliste Enseignant chercheur, pense que « c'est un homme très respecté dans la sous-région et qu'il peut influer de son poids pour obtenir des concessions ».



René Massiga de souligner qu'avec son « expérience et son parcours, c'est un profil adéquat pour les missions diplomatiques ».