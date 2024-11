Renforcement de la coopération entre le MITTA et le BOCS : échanges fructueux entre Malick Ndiaye et Birom Holo Ba

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), Malick Ndiaye, a reçu en une délégation du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS), dirigée par Birom Holo Ba, Délégué général du BOCS. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre le ministère et le BOCS pour améliorer la gestion et le suivi des projets stratégiques.



Lors des échanges, M. Ba a détaillé les missions du BOCS, soulignant son rôle clé dans le suivi et l'accompagnement des ministères pour la réalisation de leurs projets. Il a aussi insisté sur l'importance d'évaluer les impacts des projets pour s'assurer de leur conformité avec les objectifs fixés.



La discussion a permis d'identifier des axes de collaboration, notamment l'appui du BOCS pour la mise en œuvre et le suivi des projets structurants, ainsi que l'évaluation des infrastructures majeures comme le Bus Rapid Transit (BRT), le Train Express Régional (TER) et les autoponts.



Le Ministre Malick Ndiaye a salué l'engagement du BOCS et a souligné son rôle crucial dans l'atteinte des objectifs nationaux. Il a réaffirmé son engagement à mettre en place un plan de suivi détaillé pour les projets en cours et a insisté sur la nécessité de prioriser les projets selon leur urgence et leur financement. Il a exprimé le souhait que cette rencontre marque le début d'une collaboration renforcée entre les deux institutions pour le développement du pays.