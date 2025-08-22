Renforcement des relations bilatérales avec le Sénégal : le Japon approuve un programme agricole en Casamance

En visite officiel au japon dans le cadre de renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé à plusieurs entretiens avec des responsables. Ce vendredi matin, le chef de l’Etat sénégalais a reçu en audience le Professeur Tanaka Akihiko, Président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Une occasion de réaffirmer la solidité du partenariat entre les deux nations et de souligner plusieurs axes de coopération prioritaires.

Le Président @PR_Senegal a reçu, ce jour, en audience le Professeur Tanaka Akihiko, Président de la @jica_direct_en, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Japon. Pour plus d’infos ▶️ https://t.co/Xj8fA19cTv pic.twitter.com/WOKGiSvHbC

Le @PR_Diomaye a reçu en audience le Maire de Yokohama, métropole de plus de 4 millions d’habitants et hôte de la TICAD. Ils ont échangé sur des partenariats entre Yokohama et les villes sénégalaises,axés sur la gestion de l’eau, le traitement des déchets et l’aménagement urbain. pic.twitter.com/DOzvgBX8Up

Ainsi, en plus de la construction de l’annexe du Centre de Formation Sénégal–Japon à Diamniadio, un projet emblématique pour le développement des compétences et de la formation professionnelle a été discuté.La présidence informe via sa page X (ex Twitter » que le gouvernement japonais a également donné son approbation sur un ambitieux programme agricole en Casamance, « région bénéficiant déjà du soutien japonais à travers la fourniture de deux machines de déminage, l’intérêt marqué du secteur privé japonais pour les opportunités d’investissement au Sénégal, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’hydraulique, du numérique, de la santé et de l’agriculture ».Au cours des discussions, le Président Diomaye a venté les atouts majeurs du Sénégal notamment, « sa stabilité politique, l’attractivité de son environnement des affaires et sa position géographique stratégique, faisant du pays une porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique de l’Ouest et le continent africain dans son ensemble ».Cette audience témoigne de la volonté partagée des deux parties de consolider une coopération dynamique, orientée vers la « formation, l’innovation et le développement durable, au bénéfice des populations sénégalaises et japonaises ».Le Pr Diomaye a également reçu en audience le maire de Yokohama, métropole de plus de 4 millions d'habitants et hôte de la TICAD. Ils ont échangé sur des partenariats entre Yokohama et les villes sénégalaises, axés sur la gestion de l'eau, le traitement des déchets et l'aménagement urbain.