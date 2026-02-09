Violences politiques de 2021-2023 : «Justice sera faite, personne ne peut nous en détourner», réaffirme Yacine Fall

Entre février 2021 et mars 2023, le Sénégal a connu des violences politiques liées entre autres à la tentative de troisième mandat du Président Macky Sall. Des dizaines de morts ainsi que de nombreuses séquelles (physique, mentale…) irréversibles ont été enregistrées. La ministre de Justice, Yacine Fall, a assuré une nouvelle fois, ce dimanche 08 février, que «justice sera faite», dans un contexte où de nombreuses personnes s’impatientent et critiquent la lenteur du processus.



«Croyez-moi : justice sera faite. Personne ne pourra nous en détourner», a dit Yacine Fall, lors du lancement de l’Agenda politique de Pastef (parti au pouvoir), comme le rapporte Les Echos. Elle a néanmoins précisé que «la justice sera impartiale envers tout le monde», en réponse à l’opposition politique qui dénonce et craint «une chasse aux sorcières» et «une justice des vainqueurs».



En décembre 2025, à l’occasion de la Journée des Martyrs, Yacine Fall avait déjà promis «œuvrer résolument pour rétablir la justice dans toutes ses dimensions», estimant que «c’est là le socle indispensable de la réconciliation nationale et la condition sine qua non de la paix sociale».