Lancement de l’Agenda politique de Pastef : Abass Fall "prêt" à "donner (sa) vie pour protéger Sonko"

Membre influent du Parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Abass Fall a assuré ce dimanche, à Dakar, être "prêt" à "donner (sa) vie pour protéger Sonko", au cours de la cérémonie de lancement de l’agenda politique du parti au pouvoir, comme le rapporte Les Echos.



«Tout comme nous avons vécu la longue marche pour arriver au pouvoir, nous devons accomplir aussi la longue marche pour garder le pouvoir (…) Ousmane Sonko que j’ai fréquenté, pratiqué, je peux vous assurer que s’il faut donner ma vie pour le protéger, je le ferai», a assuré Abass Fall, appelant à "l’unité autour du projet et celui qui l’incarne".



Le maire de Dakar a aussi prévenu que "ce que Macky Sall n’a pas réussi avec son armada contre Ousmane Sonko, personne n’y arrivera", avant de préciser que "le système" de l’ancien régime "est toujours vivant et qu’il faut l’enterrer définitivement par une forte mobilisation" politique.