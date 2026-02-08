Bilan de tournée : le Sénégal oriental au cœur des priorités nationales

Au terme de son déplacement dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a exprimé un sentiment de responsabilité et de reconnaissance envers les populations locales. Selon lui, ce séjour a permis de recueillir les attentes majeures des citoyens et de réaffirmer les engagements régaliens en matière d'équité territoriale.



« L'accueil chaleureux et la sincérité des habitants de ces deux régions » ont été soulignés comme les marqueurs d'un lien solide entre l'État et les citoyens. « Ce dialogue direct sur le terrain a permis de renforcer une relation basée sur le respect mutuel et l'écoute active des réalités locales », a indiqué le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



Les échanges ont mis en lumière des préoccupations jugées justes et constantes par l'autorité. Les questions liées à « l'emploi, l'accès aux services essentiels, le désenclavement, la formation et la sécurité » ont été au centre des discussions. Ces attentes traduisent une aspiration profonde à la justice sociale, rappelant l'exigence que le développement national profite à chaque territoire sans distinction, afin de réduire les disparités régionales.



Un salut particulier a été adressé aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à l’administration territoriale. « Leur engagement, leur professionnalisme et leur vigilance » ont été salués comme des piliers indispensables à la stabilité et à la cohésion nationale. L'importance de leur mission de proximité a été réaffirmée comme une condition essentielle au développement durable du pays.



Cette tournée dans le Sénégal oriental se conclut sur une volonté affichée de poursuivre la transformation des réalités quotidiennes. L'objectif réitéré est de bâtir, avec méthode, un modèle de développement plus équilibré et plus humain, visant à réduire durablement les inégalités sociales et géographiques.