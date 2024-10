Rentrée scolaire 2024-2025 : Matam accueille 404 enseignants

La région de Matam (nord) a longtemps connu un déficit d'enseignants. Pour combler ce gap, les autorités ont pris cette année le taureau par les cornes. Au total, 404 enseignants sont affectés à Matam pour l'année scolaire 2024-2025. Ce nombre est pour boucher l'écart après le départ de 364 enseignants à la fin de l'année 2023.



D'après les autorités académiques par la voie de l'inspecteur Mbaye Babou " à la fin de l’année scolaire passée, nous avions enregistré 364 départs. Cette année, nous avons reçu plus que ce nombre, c’est-à-dire 404 : 268 pour l’élémentaire, 104 pour le moyen secondaire, 12 pour les daaras et un pour la formation professionnelle et technique".



Un comité régional de développement (CRD) était organisé à Matam. Il portait sur les préparatifs de la journée nationale de nettoiement, dont l’édition du mois d’octobre est consacrée à l’école.