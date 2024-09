Rentrée scolaire 2024/2025 : Moustapha Mamba Guirassy rassure le G7 sur les réformes et les innovations

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a rencontré les syndicats affiliés au G7 (coalition regroupant des syndicats d’enseignants, d’inspecteurs et de maîtres contractuels), le mardi 17 septembre 2024 à la sphère ministérielle Habib Thiam à Diamniadio. Cette réunion avait pour objectif de discuter des réformes et initiatives mises en œuvre par le ministère, à quelques jours de la rentrée scolaire.



Parmi les sujets abordés figuraient l'introduction de l'anglais dans les écoles élémentaires, l'ouverture imminente des LYNAQE (Lycée Nation Armée pour la Qualité et l'Équité), la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, ainsi que l'initiative « Setal sunu ekol ».



Cette rencontre a offert aux représentants syndicaux l'occasion de se familiariser avec les diverses décisions de l'autorité. Cependant, ils ont exprimé certaines préoccupations, notamment concernant les lenteurs administratives.



À l'issue de la réunion, Moustapha Mamba Guirassy a exprimé sa satisfaction quant aux échanges enrichissants et productifs, soulignant particulièrement l'engagement des syndicalistes à collaborer avec lui pour garantir une année scolaire 2024/2025 réussie.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières entre le ministre et les représentants des syndicats d'enseignants.