Rentrée scolaire 2024-2025 : la COSYDEP donne des orientations pour une année réussie

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) en tant que fervent défenseur de l’éducation n’a pas manqué de relever les défis pour cette année scolaire qui débutera le 7 octobre 2024.



Pour ladite coalition, cela implique « une pacification de l'espace scolaire par le maintien d'un dialogue permanent entre les acteurs, l'apaisement du climat socio-politique surtout en cette période de veille des élections législatives, le renforcement des mesures de protection des enfants en améliorant la qualité, la salubrité et la sécurité de l'environnement des apprentissages, la résorption des déficits en personnels enseignants, salles de classes et équipements mobiliers mais aussi l'exigence de renforcer le dialogue des offres éducatives pour la construction d'un socle minimal de compétences combiné à l'aménagement de passerelles » a proposé la COSYDEP dans un communiqué



L'organisation n'a pas manqué de saluer la décision du chef de l’Etat de mettre en place un Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et considère que cette rentrée doit s’effectuer sous le coup de la rupture en termes de renforcements de la mobilisation de la communauté, de mise en confiance des acteurs et de la fonctionnalité des établissements.



En outre, la COSYDEP a réitéré son appel pour « une mobilisation intense des acteurs et partenaires afin de dédier ce dernier week-end à la rentrée scolaire et à nos chers enfants. Elle encourage les leaders politiques, religieux et communautaires, les célébrités et porteurs de voix à participer aux campagnes « Setal Sama Ekol », « Sama Ekol Sama Yitte », « Deloo Njukel Sama Ekol », « Ubbi Tey làng Tay » pour créer une forte mobilisation et une solidarité effective autour de l’école, au profit des enfant » a conclut le la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique.