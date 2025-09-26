Rentrée scolaire 2025-2026 : un manque de 396 enseignants noté à Kaolack (Gouverneur)

Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, a déclaré, jeudi 25 septembre que l'Inspection d’Académie de Kaolack doit combler un manque de 396 enseignants pour la prochaine rentrée scolaire. Ce déficit se répartit en 276 postes pour le préscolaire et l'élémentaire et 120 pour le moyen secondaire.



« Nous avons un déficit de 276 enseignants pour le préscolaire et l'élémentaire. Et pour ce qui est du moyen secondaire, ce déficit, s'établit à 120 enseignants », a-t-il notamment déclaré.



Par ailleurs, il a annoncé que des stratégies d'adaptation sont mises en place pour résorber ce manque, notamment la « réaffectation de chefs d'établissement et le recours aux classes multigrades ». Toutefois, selon lui, malgré un effort exceptionnel de recrutement de près de deux mille (2000) enseignants par l'État, le déficit persiste. En plus du manque d'enseignants, 39 établissements scolaires, dont 29 à Kaolack, sont inondés, nécessitant des opérations de pompage et la réhabilitation de 476 tables-bancs endommagés.



L'autorité administrative a fait cette révélation, selon « Libération » , lors de la réunion du Comité Régional de Développement (CRD) préparatoire à la rentrée des classes, prévue les 6 et 8 octobre prochains pour les enseignants et les élèves, respectivement.



Le gouverneur a annoncé des « stratégies d’adaptation » pour combler ce manque criant d'enseignants. « Dans un premier temps, nous avons rendu compte à la hiérarchie, au niveau national. Mais, au niveau régional, en plus des classes multigrades, nous pouvons même obliger certains enseignants, qui sont aujourd'hui des chefs d'établissement, à retourner dans les classes pour essayer de résorber véritablement ce déficit », a indiqué M. Watt.



Il a également annoncé des opérations de pompage des eaux par les sapeurs-pompiers.



Kaolack étant confrontée à un déficit en tables-bancs, le chef de l'exécutif régional en appelle à l'engagement des artisans et de la Chambre des Métiers pour aider à la réhabilitation des 17 476 tables-bancs.



Dans un contexte d'apparition de la maladie de Mpox au Sénégal, Mouhamadou Moctar Watt a profité de la rencontre pour appeler les enseignants à animer une leçon de vie à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire afin de « transformer » chaque élève en vecteur d’information auprès de sa famille.