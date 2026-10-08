Rentrée universitaire 2026-2027 : la Brigade régionale d’hygiène de Dakar mobilisée pour assainir l’UCAD

À l’approche de la rentrée universitaire 2026-2027, la Brigade régionale d’hygiène de Dakar se mobilise pour permettre à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) d’accueillir les étudiants dans les meilleures conditions sanitaires. Les opérations préparatoires ont été lancées le jeudi 8 octobre 2026 au sein de l’université.



Le capitaine Idrissa Ndiaye a expliqué les principaux facteurs ayant motivé cette intervention du Service national de l’hygiène.



« La fin de l’hivernage, marquée par la présence importante d’eau, peut favoriser la prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles. À cela s’ajoute la fermeture des pavillons universitaires pendant près de trois mois, période durant laquelle des germes, insectes et autres nuisibles peuvent coloniser certains espaces », indique une note d’information du Service national de l’hygiène.



Pour prévenir ces risques, les équipes de la Brigade procèdent à des opérations de désinfection et de désinsectisation. L’objectif est d’offrir aux étudiants un environnement sain et salubre pour cette nouvelle année universitaire.



L’action de la Brigade régionale d’hygiène se poursuivra également tout au long de l’année universitaire, à travers un accompagnement et une sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène. Seront notamment concernés la restauration, l’entretien, le nettoyage et la gestion des déchets biomédicaux au niveau du centre médical.



Cette mobilisation traduit la volonté du Service national de l’hygiène de contribuer à la protection de la santé de la communauté universitaire et à l’amélioration des conditions d’accueil au sein de l’UCAD.