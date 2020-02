Renvoi de l'audition du Docteur Babacar Diop par le Doyen des juges: son avocat déplore les lenteurs dans la justice quand des forces de l'ordre sont impliquées

Programmé en tant que partie civile pour être entendu par le Doyen des juges Samba Sall, le Docteur Babacar Diop est reparti du tribunal sans avoir être auditionné. Pour cause, son dossier a été renvoyé. L'un de ses avocats Me Amadou Diallo, interrogé par PressAfrik déplore "les dysfonctionnement et les lenteurs de la justice quand les forces de l'ordre, de défense et de sécurité sont impliquées". Ecoutez !!!