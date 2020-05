Réouverture des mosquées: Aly Ngouille Ndiaye limite la prière à 12 personnes

"Les lieux du culte seront ouverts", a déclaré le président Macky Sall, hier-lundi lors de son message adressé à la nation. Cependant les mosquées et églises ne seront pas bondées de monde, s'est empressé de prévenir le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye intervenant sur la Tfm.



« Dans le rite de l'Imam Malick (l'école Malékite et la plus suivie de la population musulmane au Sénégal, ndlr), 12 personnes suffisent pour que la prière du vendredi soit possible. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé », a t-il fait savoir.



Et pour ce faire, poursuit le ministre « On n’ouvrira pas comme ça les portes des mosquées et églises. On va discuter avec les responsables religieux pour voir les modalités d’ouverture des lieux de culte. Les mosquées et églises ne seront pas ouvertes à tous car on doit surtout tenir au respect des mesures barrières », a-t-il précisé.