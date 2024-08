Réplique de Guy Marius Sagna : Abdou Mbow, renchéri « Je ne vous ai pas posé une question »

Passe d’arme entre le député Guy Marius Sagna de la coalition Yewwi Askan Wi et Abdou Mbow président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.



Dans une note publiée mardi, le député Abdou Mbow a indiqué se soucier de la transparence sur la gestion des deniers publics par le régime en place. Suite à cette sortie, son collègue, Guy Marius Sagna qui dit être surpris de voir une telle publication venant de son collègue membre de l’Ancien Régime, a apporté une réplique, rappelant que le président du groupe parlementaire BBY n'a publié aucun des huit rapports trimestriels, alors que le règlement l'y oblige.



De son côté, Abdou Mbow n’a pas tardé à s’en prendre au parlementaire : « Mon Cher Collègue Guy Marius Sagna,

Je ne vous ai pas posé une question.

Je ne vous poserai jamais une question.

Je n'envisage pas de vous poser une question et je n'ai aucune envie de vous poser une question.

J'attends par contre avec impatience les réponses de Monsieur le Ministre de l‘Hydraulique et de l'Assainissement », a lancé le député de l’APR.