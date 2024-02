Report de l'élection présidentielle : Aissata Tall Sall en accord avec le chef de l'Etat

Se prononçant sur le report de l’élection présidentielle à sine die, la garde des sceaux, ministre de la justice Aissata Tall Sall n’y est pas allée par le dos de la cuillère. Puisque pour l’avocate, l’abrogation du décret portant convocation du corps électoral était « plus que nécessaire ». « Je pense que cela était plus que nécessaire. Partant de ce que le président de la République a dit dans son adresse solennelle à la nation, je crois qu’il ne pouvait pas en être autrement », a-t-elle déclaré dans un entretien paru sur la page Facebook de la Radiotélévision sénégalaise (RTS).



Toujours selon Me Aissata Tall Sall, « le président de la République « […] nous parle d’abord d’un constat de ce qui se passe entre l’Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel qui, depuis quelques jours, sont en train de se porter des arguments l’une l’Assemblée nationale contre l’autre le Conseil constitutionnel».



Enfin, fait savoir, la garde des Sceaux ministre de la justice, « au regard du devoir respect des principes de séparation des pouvoirs », « ne peut rien dire ni à l’Assemblée nationale qui est une institution ni au Conseil constitutionnel qui en est une autre ».