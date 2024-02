Report de l'élection présidentielle : Macky Sall crée une nouvelle configuration politique

La vie politique Sénégalaise est sens dessus dessous. Une nouvelle configuration vient de voir le jour. Elle marque son début à l’annonce du report de l’élection présidentielle. Des anciens « ennemis » deviennent de facto des alliés. Comme s’ils partageaient le même destin, l’élection présidentielle de 2024 a rapproché davantage Macky Sall et ses anciens alliés du parti démocratique Sénégalais. Ce nouveau rapprochement crée en même temps une césure entre lui, Macky Sall et des gens de son entourage. Qui viennent de le quitter, dès l’annonce du report de l’élection présidentielle, ce 3 février.



Mimi Touré se radicalisant de plus en plus n’en démord pas. Après l’ancien Premier ministre, d’autres collaborateurs et même de farouches défenseurs des idées du Prince ont pris le large. Abdoulatif Coulibaly, Youssou Ndour, Mame Boye, Diao, Zahra Iyane Thiam tout ce beau monde a quitté le navire.



Un vide est en train de s’installer autour du président Sall. Et d’après des analystes politiques, d’autres plus grandes figures du cercle de Macky Sall pourraient dans les prochains jours aller voir ailleurs.