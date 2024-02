Report de l'élection présidentielle : Zahra Iyane Thiam, Youssou Ndour et Abdou Latif Coulibaly marquent leur indignation

La directrice de l’Aspex, Zahra Iyane Thiam se démarque de la décision du président Macky Sall de reporter l’élection présidentielle jusqu’au 15 décembre 2024. Elle l’a fait savoir, lors de l’édition spéciale de la TFM consacrée à cet évènement. Pour madame Thiam, « le plus important n’est pas de faire partie d’un gouvernement mais de prendre partie pour son peuple ».



Youssou Ndour a, également, par un communiqué marqué son regret sur cette décision « impopulaire », le report de l’élection présidentielle. L’ancien ministre du tourisme de Macky Sall dit regretter cette situation.

Hier, un peu plutôt par un communiqué parvenu à plusieurs rédactions, l’ancien ministre secrétaire général du Gouvernement, Abdou Latif Coulibay annonçait sa démission du gouvernement, marquant ainsi sa rupture avec Macky Sall. Et hier lundi, sur les ondes de RFI monsieur Coulibaly disait en ces termes « ce que Macky Sall a fait est pire qu’un troisième mandat ».



La ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal, la coalition des intersyndicales, les partis de gauches et autres groupes d’opinions ont à l’unanimité condamné le report de l’élection présidentielle.