Report de l'élection présidentielle : la grande offensive médiatique des affidés du "prince"

C’est l’offensive médiatique ces dernières 48 heures. Le camp du pouvoir a investi les médias étrangers pour se prononcer sur la situation actuelle au Sénégal. Mais la rhétorique a du mal à passer. Dans ces tribunes étrangères, nos ces ont du mal à tenir un langage logique constant tout au long de leur entretien.

Souleymane Diop sur Tv5 comme invité du journal Afrique de ce jeudi, a fait une révélation et pas des moindres. « La famille de Macky Sall a déménagé au Maroc », a révélé l’ambassadeur du Sénégal à l’Unesco. Une information aussitôt démentie par le palais.

Amadou Ba, Premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir (BBY) à la présidentielle a accordé un entretien au magazine panafricain, Jeune Afrique. Dans le canard, Monsieur Ba aborde en partie son contestation au sein de cette formation. « Ce qui importe pour moi c'est la détermination à aller de l'avant. Chacun assume ses responsabilités et j'assume certainement les miennes. L'avenir est un juge très sérieux », a confié Amadou Ba.

Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, également est passé « au grand oral » de Jeune Afrique. Ainsi, confie-t-il, « pour Macky Sall ce n’est pas une partie de plaisir de rester au pouvoir ». Et monsieur Fofana de poursuivre, « le chef de l’Etat n’a pas eu d’autre choix que d’annuler le scrutin présidentiel, prévu le 25 février pour qu’il soit crédible et inclusif ».

Ismaila Madior Fall, ministre des affaires étrangères sur France 24 a confié, « cette décision s’est faite dans le respect scrupuleux de la Constitution sénégalaise. Parce que d’abord, il faut dire que ce n’est une initiative du président de la République du Sénégal. Le président de la république n’est pas l’initiateur, ni l’inspirateur de cette décision. Tout est parti d’une délibération parlementaire ».

Aissata Tall Sall, garde des Sceaux et ministre de la justice sur le journal Le Figaro a fait savoir les propos suivants : « une partie des députés de notre majorité ont rejoint l'opposition sur ce texte. C'est vrai. Mais pas tous. Au Sénégal comme en France, on ne peut pas dicter la conduite à tenir à un député, même de son propre camp. Mais on préfère retenir la caricature que c'est Macky Sall qui a fait reporter l'élection (...) ».

Du côté du pouvoir, cette offensive médiatique est le reflet d’un rétablissement de la vérité sur le report de cette élection présidentielle.