Report de l'élection présidentielle : la ligue des imams et prédicateurs de Tambacounda marque sa déception

La ligue des imams et prédicateurs de Tambacounda a exprimé sa déception après le report de l’élection présidentielle. L’information est de nos confrères de seneweb. Ainsi les religieux de la région orientale membres de cette association somment les autorités compétentes à fixer une nouvelle date pour la tenue de l’élection présidentielle. « Nous sommes tous déçus du report de cette élection présidentielle, alors qu'il ne restait que quelques heures pour le démarrage de la campagne. Personne ne s'y attendait, puisque les candidats avaient fini de concocter leur programme. Maintenant, nous demandons au président de la République de fixer une autre date », a fait savoir leur porte-parole Mourtada Ndao.



En plus de rappeler, la cohésion dont le Sénégal a toujours fait montre, la ligue des imams et prédicateurs de la capitale orientale a demandé au chef de l’Etat la libération de tous les détenus politiques. « C'est l'occasion de libérer tous les détenus politiques où qu'ils se trouvent », a plaidé l'imam de Saré Guilel, Mourtada Ndao et ses camarades.



A terme, la ligue des imams et prédicateurs de Tambacounda exige le limogeage des membres du Conseil constitutionnel accusés de corruption. Car pensent ces religieux ceci aiderait l’institution à redorer son blason.