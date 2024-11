Report des activités du centenaire de l'US Gorée et de la finale de la coupe du maire de Gorée

Le Comité mixte d'organisation du Centenaire de l'Union Sportive Goréenne et de la Finale de la Coupe du Maire de Gorée, présidé par la Fédération sénégalaise de football (FSF), a annoncé le report de ses activités initialement prévues pour les 7 et 8 décembre 2024. Ce report, selon le communiqué du comité, est dû au chevauchement des événements sportifs de ce week-end, à savoir le Gala de l'ANPS le samedi 7 décembre et le match entre l'ASC Jaraaf et l'USMA d'Alger le dimanche 8 décembre.



Les événements seront reprogrammés pour le week-end des 21 et 22 décembre 2024, comprenant la Finale de la Coupe du Maire et le lancement des festivités du Centenaire de l'US Gorée.



Le Comité d'organisation invite par ailleurs tous les acteurs du football, et plus largement les sportifs, à se rendre au Stade Abdoulaye Wade le dimanche 8 décembre 2024 pour soutenir massivement l'ASC Jaraaf, le seul représentant du Sénégal en Coupe d'Afrique des Clubs.