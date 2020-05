Report du Prix Art et Humanité à Dakar à une date indéterminée

En raison de la pandémie de COVID_19 qui touche le Sénégal comme le reste de la planète, le Comité d’organisation du Prix Art et Humanité 2020 Dakar a décidé de reporter la remise du prix à une date indéterminée, informe un communiqué transmis à PressAfrik lundi.



Initialement prévu en juin à l’occasion de la période de la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain, manifestation elle-même reportée, le Prix Art Humanité Dakar 2020 se veut un encouragement pour des étudiants et jeunes artistes africains résidant au Sénégal inspirés par une réflexion au sujet de l’humanité, principe prépondérant de la Croix-Rouge.



« Au vu de la situation sanitaire actuelle et des mesures prises par les autorités sénégalaises, nous nous devons de reporter la remise de ce prix et l’exposition des œuvres des lauréats », explique Didier Diop, co-président du jury et directeur de Sup’Imax, l’un des partenaires de ce prix.



Après cinq éditions à Genève en Suisse, il est prévu que le Prix Art Humanité soit remis pour la première fois à Dakar avec pour objectif de mettre en valeur des créations abordant la thématique de l’humanité.



Le Prix Art Humanité a été créé à Genève en 2014. Les partenaires initiaux du projet (Croix-Rouge genevoise, Haute école d’art et de design de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge) ont décidé de s’associer à l’école dakaroise Sup’Imax et à la Croix-Rouge sénégalaise pour une première édition en terres africaines qui aura lieu en parallèle au prix genevois. Ce Prix devait trouver son aboutissement en juin 2020 avec une exposition des finalistes pendant la période de la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain.