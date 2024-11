Représentation des femmes à l'Assemblée nationale : Astou Gueye plaide pour une parité supérieure à 42%

Astou Gueye, directrice de l'équité du genre au ministère de la Famille et des Solidarités, a plaidé ce jeudi pour une représentation féminine à l'Assemblée nationale supérieure à 42%. Elle l'a exprimé lors de l'atelier de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans l'hémicycle.



«(…). Si on se réfère aux données de la dernière législature qui était de 42,2% de représentation féminine, il est possible d’avoir une parité optimale à défaut d’avoir une parité de 50/50 d’aller au-delà de 42% », a déclaré Astou Gueye.



Par ailleurs, elle s’est aussi prononcée sur les violences en milieu politique. « Les violences en milieu politique, il ne peut pas en manquer. Et c’est tellement vrai que le chef de l’Etat en prélude au lancement de la campagne de cette année, a invité tous les acteurs politiques à un discours d’apaisement », a-t-elle dit.



Plusieurs institutions, telles que la DGE, la CENA, le CNRA, le Haut Conseil du Dialogue Social, ainsi que des autorités administratives (Gouverneur, Préfet, Maire), le Ministère de la Famille et des Solidarités, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, ainsi que des partenaires techniques et financiers comme ONU FEMMES et le PNUD, ont participé à la rencontre.



Poursuivant, la Directrice de l’équité du genre, représentante du ministre de la Famille et des Solidarités souligne que la préservation de la concorde nationale. Je pense que c’est important.



« Nous réitérons cet appel à l’endroit de tous les acteurs politiques. Vous savez que cette présente campagne est teintée de violence inacceptable. A plus forte raison, quand elle est dirigée vers la femme. Et ce que nous souhaitons, c’est de préserver à tout prix, les femmes de cette violence, de par le symbole qu'elle représente dans la société. C’est ce que nous souhaitons pour cette présente joute électorale et celle à venir », a indiqué Mme Gueye.



« 44% des femmes sont présentes au sein de l’hémicycle »



De son côté, Fanta Sow, Directrice des femmes soutient que depuis la première application de la loi sur la Parité lors des élections législatives en 2012, le taux de représentation des femmes à l’Assemblée nationale est relativement apprécié par les organisations de femmes.

« Elles notent la présence certes importante des femmes (44%) au sein de l’hémicycle, mais plusieurs défis restent à relever notamment, le respect de la loi dans les instances de l’Institution, les contraintes politiques, sociales et culturelles », a-t-elle fait savoir.



A noter que le Sénégal s’inscrit sur les principes de l’égalité des hommes et des femmes et de leur égal accès aux instances et processus de prise de décisions conformément aux agendas internationaux et régionaux.



Il a ainsi adopté la loi n°2010-11 du 28 mai 2010, instituant la parité absolue Homme et Femme dans toutes les Institutions totalement ou partiellement électives et son décret d’application n° 2011-819 du 16 juin 2011 qui cite dans son article 2, les Institutions concernées notamment : l'Assemblée nationale, son bureau et ses commissions, le Conseil Économique Social et Environnemental son bureau et ses commissions, les Conseils départementaux, municipaux ainsi que leurs bureaux et commissions.