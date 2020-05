Reprise des cours : l’Association de parents d’élèves et étudiants invite l’Etat à prendre des dispositions nécessaires et des garanties suffisantes

La Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves et Etudiants du Sénégal (FENAPES) invite l’Etat à de prendre les dispositions nécessaires et de fournir les garanties suffisantes. De même qu’une attention particulière doit être prêtée aux écoles privées qui obtiennent toujours de bons résultats et qui ont de grands centres d’examens.



« Le Covid-19 ayant bouleversé tous les systèmes, l’année scolaire et universitaire 2019/2020 à été perturbée et le Président de la République soucieux de l’Avenir de nos enfants, en excluant l’année blanche a décidé de rouvrir d’abord les classes d’examens « CM2 pour l’élémentaire, 3ème pour le moyen et Terminale pour le secondaire ». Cela fait un nombre de 551.000 élèves à prendre en charge au lieu des 3.500.000 élèves s’il s’agit d’une ouverture générale. Il faut que les gens cessent de faire l’amalgame », soutiennent-ils.



Les parents d’élèves affiliés à cette fédération adhèrent et sont prêts à accompagner le ministre de l’Education Nationale et le ministre de la Formation Professionnelle. Ils seront en rapport avec les IA et les IEF et les responsables des Collectivités Territoriales (Maires) dans toutes les régions du Sénégal.



« Maintenant, la peur de la contamination à grande échelle (écoles, établissements, centres d’examens et concours) fait que les élèves et leurs parents ont peur de rejoindre ces dits établissements. Il appartient alors aux ministres concernés de prendre les dispositions nécessaires et de fournir les garanties suffisantes. De même qu’une attention particulière doit être prêtée aux écoles privées qui obtiennent toujours de bons résultats et qui ont de grands centres d’examens », insistent-ils dans un communiqué.



Quant aux dates des examens et concours de l’année 2020/2021, une étude sérieuse allant dans ce sens est nécessaire, concluent-ils.