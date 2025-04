République Tchèque : El Hadji Malick Diouf sacré champion avec le Slavia Prague

Bien que resté sur le banc lors de cette éclatante victoire, El Hadji Malick Diouf n'en demeure pas moins l'un des grands artisans de cette saison réussie. À seulement 20 ans, l'ancien pensionnaire de Tromsø a fait parler son talent tout au long du championnat. En 24 apparitions, il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives, contribuant activement à la dynamique offensive de son équipe.

Son impact s'est particulièrement fait sentir lors des moments clés de la saison, où ses accélérations, sa justesse technique et son sens du but ont souvent débloqué des situations complexes pour le Slavia Prague. Sa capacité à se montrer décisif a renforcé sa position au sein du groupe et a permis au club de conserver son avance au classement.

Avec ce titre, El Hadji Malick Diouf franchit un cap important dans sa jeune carrière. Cette première ligne sur son palmarès devrait renforcer sa confiance et booster sa progression. D'ici la fin de la saison, il pourra aborder les prochaines échéances avec l'objectif de retrouver du rythme et de préparer au mieux les saisons futures, où il sera sans doute appelé à jouer un rôle encore plus central.

En décrochant ce titre de champion de Tchéquie, le jeune sénégalais confirme tout son potentiel entrevu depuis ses débuts. Un avenir radieux semble s'ouvrir pour lui, sous les couleurs du Slavia Prague et, pourquoi pas, avec l'équipe nationale du Sénégal.

C'est une consécration pour El Hadji Malick Diouf. Le jeune international sénégalais a remporté, ce samedi, son premier titre majeur en carrière en devenant champion de Tchéquie avec le Slavia Prague. Le club de la capitale s'est imposé avec brio sur la pelouse du Sigma Olomouc (0-5), scellant ainsi son 8e sacre national.