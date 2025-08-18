Réseau de faux visas : deux agences de voyage dans le viseur de la DNLT, six personnes arrêtées

L’ambassade de France à Dakar avait alerté en mai dernier sur la présence de faux documents dans des dossiers de demande de visa Schengen. Cette alerte a déclenché une enquête de la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilées (DNLT), qui a conduit à l’interpellation de six suspects et placé deux agences de voyage sous surveillance.Selon les premiers résultats de l’enquête révélés par Libération, les structures concernées sont « Europe voyage » et « Keur Serigne Abdou Anne ». Les deux agences sont reliées par le même fournisseur de faux documents, identifié comme « Docteur Sambou », actuellement activement recherché.La première arrestation a visé M. C. Keïta, interpellé devant le siège de VSF Global Voyage à Dakar. D’après le quotidien, « de son audition, il ressort qu’elle avait initié, à partir de la Guinée d’abord, une procédure de demande de visa qui a eu des ramifications au Sénégal, à travers la nommée K. Aïdara, gérante de l’agence ‘Europe voyage’ ». Cette dernière lui aurait remis de faux relevés bancaires, attestations de travail et de congé destinés à l’ambassade de France.Arrêtée à son tour, K. Aïdara a affirmé avoir agi sur instruction de ses supérieurs, identifiés comme Ma. Mbengue et Mo. Fall. Son audition a également permis d’identifier deux autres membres présumés du réseau : un certain Cissokho, présenté comme le comptable de l’agence, et K. Bah, « qui recevait à travers son numéro Wave, la majeure partie des fonds reçus des demandeurs de visa ».Parallèlement, le commissariat spécial de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a intercepté F. Bâ, A. Bèye et El H. B. Diop alors qu’ils tentaient de quitter le Sénégal pour la Turquie avec de faux documents de voyage. « Interrogés, rapporte Libération, ces derniers ont formellement indexé la nommée A. Guèye, gérante de l’agence de voyage ‘Keur Serigne Abdou Anne’ ». Placée en garde à vue, celle-ci a assuré avoir obéi aux instructions d’un dénommé Baldé, présenté comme son employeur et résidant aux États-Unis.L’enquête de la DNLT se poursuit afin de retrouver « Docteur Sambou » et les autres suspects en fuite.