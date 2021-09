Résidences irrégulières à Saly : 20 individus interpellés

Le ministère du Tourisme a lancé une opération coup de poing à Saly pour dénicher les résidences irrégulières suite à l’incendie qui a couté la vie à un couple et leur bébé de 1 an à la résidence « Palmeraie ». Selon le Directeur de la réglementation touristique, Ismaïla Dione qui dirigeait l’opération, 20 individus ont été arrêtés à la suite de la visite 15 résidences composées de 1 450 villas.



La police touristique a donné des convocations à des propriétaires en plus des interpellations. Ils seront entendus à partir de ce lundi. M. Dione qui s’est confié à Dakaractu, a informé que des manquements parce que certaines résidences qui, normalement devraient être privées, s’adonnent à l’activité d’hébergement touristique de manière clandestine.