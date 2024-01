Résilience Vallée du fleuve Sénégal: la Banque mondiale annonce une contribution de plus 117 milliards F Cfa

Un forum régional de haut niveau s’est tenu hier, jeudi, à Saint-Louis (nord). Les enjeux et stratégies de développement durable, ainsi que de l’adaptation au changement climatique dans la Vallée du fleuve Sénégal, ont été à l’ordre du jour. A l’occasion, la Banque mondiale a annoncé une contribution de 195 millions de dollars soit plus de 117 milliards de F Cfa. Ce financement aidera, selon Ousmane Diagana, vice-président de ladite institution, à relever les multiples défis climatiques auxquels sont confrontées de part et d’autre de la vallée et qui entravent le développement socio-économique de la région.



« Ce nouveau projet ambitionne entre autres des transformations majeures et de solutions durables dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, l’élevage et la création d’emplois pour les jeunes », a ajouté M. Diagana.



« Il soutiendra un développement territorial intégré pour renforcer la résilience des communautés et promouvoir les moyens de subsistance et les opportunités économiques dans la vallée », a-t-il avancé.



Le projet de développement et de résilience de la vallée du Fleuve Sénégal sera présenté au Conseil d’administration de la Banque mondiale le 13 février 2024.



A noter que les participations dont le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, ont débattu des effets du changement climatique sur les écosystèmes, le capital humain, la transition démographique et les migrations, ainsi que des mesures d’adaptation et stratégies de développement durable prenant en compte les atouts humains et naturels de la Vallée.