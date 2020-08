Respect des mesures barrières dans les restaurants dakarois: les gérants dénoncent le laxisme des...

Les bars sont fermés pour trois mois par contre les restaurants bénéficieront d’un contrôle systématique de respect des mesures barrières par les forces de l’ordre, a décrété, le gouverneur de Dakar dans un arrêté en date du 8 out 2020.



Toutefois certains gérants de restaurants tentent de trouver des solutions pour subsister. À commencer par la multiplication des ventes de plats à emporter. De rond point Jet d’eau à Grand Dakar en passant par Liberté 4, les gérants de certains restaurants visités par Pressafrik soutiennent qu’ils respectent les mesures barrières. Par contre, les clients ne leur facilitent pas la tâche. Habitués à revoir leurs copies et leurs recettes, ces clients ne s’attendaient certainement pas à devoir relever un défi de cette ampleur, portes closes et tables non dressées. Ce qui gate les relations entre clients et vendeurs. Reportage !!!